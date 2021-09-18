Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

До конца следующей рабочей недели в Центральной России продержится холодная и дождливая погода. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В выходные погода будет радовать москвичей и жителей близлежащих регионов — ожидаются солнечные дни, облачно станет только к вечеру воскресенья. При этом температура будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Начиная с понедельника, погода начнет портиться.

— Пять-десять градусов — максимальные температуры и дожди, местами сильные. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, холодную погоду принесут с собой воздушные массы из Арктики.

Недавно синоптики рассказали, что, начиная с понедельника, 20 сентября, жителей Подмосковья ожидает неделя проливных дождей. Температура воздуха еще больше опустится и днем составит около плюс 6-7 градусов. Ночами она не будет подниматься выше 3 градусов тепла. Такая погода продлится в регионе до конца следующей недели