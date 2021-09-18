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Синоптики пообещали жителям Подмосковья неделю проливных дождей

Михаил Алимов

Общество
Синоптики пообещали жителям Подмосковья неделю проливных дождей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Московской области произойдет дальнейшее ухудшение погоды. К достаточно низкой для сентября температуре добавятся непрекращающиеся дожди.

Отмечается, что они начнутся уже в конце недели — 18 и 19 сентября, но будут непродолжительными и в некоторых частях региона.

Начиная с понедельника, 20 сентября, жителей Подмосковья ожидает неделя проливных дождей. Температура воздуха еще больше опустится и днем составит около плюс 6-7 градусов. Ночами она не будет подниматься выше 3 градусов тепла. Такая погода продлится в регионе до конца следующей недели, передает oka.fm.

До этого синоптики спрогнозировали новую волну похолодания в Москве 19 сентября. Дневная температура опустится до плюс пяти градусов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходных. В столице ожидается прохладная погода с сильным ветром.

По ее словам, температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы. В субботу москвичей ждет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 11–13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 3–5 градусов. В воскресенье столица окажется под влиянием южного циклона. Погода в этот день будет облачной и ветреной.

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