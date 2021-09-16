Синоптик сообщил о новой волне похолодания в Москве 19 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новая волна похолодания с дождями придет в столицу в воскресенье, 19 сентября. Дневная температура опустится до плюс 5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры, еще придут осадки. Это будет дождливый день. Ночные температуры будут всего лишь плюс 1-6 градусов, а дневные максимальные — от 5 до 10 градусов тепла, — сказал он.

Вильфанд отметил, что такой характер погоды сохранится и в понедельник, 20 сентября. Потом температура немного повысится — до плюс 7-12 градусов, а осадки прекратятся во вторник, 21 сентября, передает ТАСС.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходных. В столице ожидается прохладная погода с сильным ветром.