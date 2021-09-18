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Бизнесмен Тиньков достиг соглашения с Минюстом США

Полина Долганова

Общество
Бизнесмен Тиньков достиг соглашения с Минюстом США
Олег Тиньков поздравил подписчиков с Пасхой / Фото: https://www.instagram.com/olegtinkov/

Российский бизнесмен Олег Тиньков пришел к соглашению с Министерством юстиции Соединенных Штатов по делу о нарушении налогового законодательства США. Об этом свидетельствуют судебные документы, опубликованные 17 сентября в базе суда Северного округа штата Калифорния.

В тексте документа говорится, что стороны подали на рассмотрение суда совместное ходатайство, согласно которому они достигли соглашения. В документе выражается просьба назначить на 1 октября судебное слушание, на котором будет поднят вопрос признания бизнесменом вины.

В судебном документе отмечается, что Тиньков также представил доказательства небезопасности для него приезда в США на фоне лечения от онкологии.

В настоящее время электронная база суда свидетельствует о том, что судья пока не одобрил соответствующее прошение, передает ТАСС.

Судебное разбирательство по экстрадиции россиянина проходило в 2020 году в Лондоне по запросу Министерства юстиции США. Американское ведомство обвиняет Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации, за что ему грозит до шести лет тюрьмы.

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