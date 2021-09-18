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В столичном регионе ожидается до плюс 13 градусов тепла 18 сентября

Полина Долганова

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В столичном регионе ожидается до плюс 13 градусов тепла 18 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Переменная облачность и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве и области в субботу, 18 сентября. Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков на портале «Метеоновости».

Отмечается, что температура в столице будет достигать от плюс 11 до плюс 13 градусов. Ветер в этот день будет иметь восточное направление и достигать порывов от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет повышено, а содержание кислорода приблизится к климатической норме.

По словам синоптиков, на такие климатические изменения особо реагирует сосудистая система в человеческом организме. При такой погоде также возможны повышение давления и головные боли.

До конца следующей рабочей недели в Центральной России продержится холодная и дождливая погода. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В выходные погода будет радовать москвичей и жителей близлежащих регионов: ожидаются солнечные дни, облачно станет только к вечеру воскресенья. При этом температура будет на 3–4 градуса ниже климатической нормы.

Начиная с понедельника погода начнет портиться, заключил специалист.

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