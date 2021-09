Народный календарь. Почему нельзя мыть голову в Михайлов день, 19 сентября

Фото: Pexels

19 сентября в церковном календаре отмечается «Воспоминание чуда Архистратига Михаила. Голову в этот день помыли — весь ум смыли. После еды остатки со стола выбрасывать нельзя, лучше отдать их тем, кто в этом нуждается. Сегодня люди весь день помогали другим, если нарушить традицию, можно разгневать Господа. Также нельзя работать, как на поле и в огороде, так и в доме.

Приметы погоды:

Пока листья с вишни не опали, сколько бы снега ни выпало, он растает.

С этого дня морозом землю прихватывают михайловские утренники. По этому поводу в народе говорили: «Михаил заморозком прихватил землю».

Появившийся 19 сентября на деревьях иней — к снежной зиме.

Листья с березы ещё не осыпались — зимние месяцы будут холодными.

Праздники:

День оружейника в России

День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса России, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился в России в 2010 году, благодаря, пожалуй, самому известному оружейнику современности — Михаилу Тимофеевичу Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47.

Сегодня этот профессиональный праздник особенно отмечают в российских городах, где действуют оборонные предприятия. Но наибольшую радость появление новой даты доставило, конечно, жителям Ижевска, родины АК-47, и Тулы, города, который издавна славится традициями создания оружия. Здесь в этот день устраиваются праздничные шествия и митинги, концерты и салюты. В рамках праздничных мероприятий также проходит награждение государственными наградами отличившихся работников и ветеранов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кстати, в Туле в 2012 году в честь праздника около здания Музея оружия была заложена Аллея славы знаменитых оружейников.

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности (День лесника) — профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к лесной и перерабатывающей промышленности, вне зависимости от должности и выслуги лет. Среди них — сотрудники предприятий-заготовителей, заводов, фабрик, контролирующих органов. Праздник в РФ считают своим преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений. К мероприятию присоединяются ветераны отрасли, их родственники, знакомые, друзья, близкие люди.

День рождения «Смайлика»

Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика».

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона.

История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета.

Вот его письмо:

«19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

События:

Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления

Паскаль верил, что в трубке Торричелли действительно есть пустота, и упорно искал этому доказательство. Решающий эксперимент был проведен 19 сентября 1648 года.

При помощи запаянной с одного конца стеклянной трубки, опрокинутой другим концом в чашечку с ртутью, предстояло измерить, на какую высоту поднимается в ней жидкий металл у подножия и на вершине горы Пюи-де-Дом (1647 метров) в Клермоне. Как Паскаль и предполагал, на вершине столбик ртути остановился на более низкой отметке — ведь там толща земной атмосферы ровно на 1647 метров меньше. При такой высоте горы разница уровней ртути составила более 8 см, что, по словам Перье, «повергло свидетелей эксперимента в удивление и восхищение».

В честь этого открытия единицу измерения давления назвали «паскалем». А зять ученому понадобился потому, что сам он передвигался на костылях и подняться на гору просто не смог бы.

В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты

19 сентября 1888 года в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты. В финальной части приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри.

По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги тех необычных соревнований, «конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы конкурса должны были оставаться не известными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже». Причем все мужчины, присутствовавшие на соревнованиях, были одеты во фраки, женщины — в длинные платья.

Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5 тысяч франков.

Во Всемирной паутине зарегистрирован первый отечественный домен SU

Во Всемирной паутине домен SU — это национальный домен верхнего уровня для СССР. Домен используется до сих пор, хотя Советский Союз уже прекратил свое существование. Первый в стране проект сети был создан в Институте атомной энергии имени И.В.Курчатова и объединил физиков и программистов.

19 сентября 1990 года Ассоциация пользователей UNIX (SUUG – Soviet UNIX User's Group) зарегистрировала домен верхнего уровня SU для применения на территории СССР. Она же выполняла функции администрирования домена. Первым российским сайтом стал ресурс отделения математики РАН ipsun.ac.msc.su (сегодня — www.ras.ru).

Родились:

1947 — Виктор Ерофеев, российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий.

1949 — Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби), британская супермодель, актриса и певица.

1953 — Дина Рубина, русскоязычная писательница и киносценарист.

1964 — Кай Метов, российский певец, композитор, автор песен.

1967 — Александр Карелин, российский борец классического стиля, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр, политик.

1969 —Константин Цзю, советский, российский и австралийский боксёр, чемпион мира.

Именины отмечают: Андрей, Давид, Кирилл, Денис, Всеволод, Константин, Дмитрий, Михаил, Иван, Фекла.