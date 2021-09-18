«Было ожидаемо»: в Крыму назвали комичными санкции Украины из-за выборов в Госдуму

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Решение украинской власти ввести санкции против Крыма за проведение там выборов в Госдуму является комичным. Такое мнение в субботу, 18 сентября, выразил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Совет Нацбезопасности (СНБО) Украины в пятницу, 17 сентября, решил ввести санкции против организаторов выборов депутатов в Государственную думу «в Крыму и Донбассе», хотя в последнем избирательная кампания не проводится.

— То, что выборы в Крыму вызовут неадекватные оценки со стороны Киева, было абсолютно ожидаемо. Другое дело, что все подобные решения как минимум комичны, — прокомментировал ситуацию Бобков.

По его словам, последние заявления представителей СНБО и Министерства иностранных дел Украины доказывают, что страна окончательно наложила на себя статус обиженной на весь мир. Теперь, по словам вице-спикера, критика со стороны Киева направлена не только на процессы, протекающие внутри страны, но и на авторитетные международные организации.

Он подытожил, что текущие выборы в Госдуму соответствуют всем нормам избирательного права, а негодования Украины никак не скажутся на жизнях тех, кто их проводит. Более того, критика в адрес депутатов, которые баллотируются от Крыма, сделает их более эффективными и выработает у них спортивный интерес и правильную злость, передает РИА Новости.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».