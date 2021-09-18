Петр Бирюков: Ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 92 процента

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Работы по ремонту дорог в рамках подготовки к зиме ведутся в соответствии с графиком и выполнены на 92 процента, они будут полностью завершены к 1 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что в этом году запланирован ремонт около 2,8 тысячи объектов общей площадью свыше 23 млн квадратных метров.

— В настоящее время работы выполнены на 92 процента, они будут завершены в установленный срок — к 1 октября, — подчеркнул Петр Бирюков. — Одна из задач — убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП.

Выполнены работы по ремонту участков Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей — Ленинградского проспекта, шоссе Энтузиастов, автомобильной дороги М-3 «Украина», Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

В настоящее время работы проходят на более чем 150 объектах, в том числе на участках МКАД, Лужнецкой эстакаде ТТК (от Андреевского моста до Бережковского моста), на улицах Крылатские холмы и Широкая, на Братеевском мосту.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, спустя десять дней — линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки, и разметка остановок общественного транспорта.