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Москвичам предложили посетить необычные сады «Цветочного джема» на Тверском бульваре

Анастасия Волоснова

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Москвичам предложили посетить необычные сады «Цветочного джема» на Тверском бульваре
Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Москвичам рассказали, какие сады «Цветочного джема» можно посмотреть на Тверском бульваре и в его окрестностях. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

До 1 октября на пути от здания ТАСС до Новопушкинского сквера москвичей будут ожидать четыре необычных сада: «Сад хороших новостей», «Городские оранжереи», «Геометрия природы» и «Цветущая архитектура».

Так, «Сад хороших новостей» у здания ТАСС украшен композициями из хост, молиний, винограда. Проект «Цветочного джема» — «Городские оранжереи» находится через дорогу от здания агентства. Здесь можно увидеть зеленые «оранжереи» с деревьями и кустарниками.

Возле памятника Сергею Есенину на бульваре для москвичей и гостей столицы организовали композицию «Цветущая архитектура» с разноуровневыми мини-садами и вертикальными цветниками.

Последней стала композиция «Геометрия природы» в Новопушкинском сквере из объемных растений, напоминающих шары и пирамиды.

Фестиваль «Цветочный джем» проходит на гастрономических площадках Москвы. Таким образом, посетители могут не только любоваться дизайнерскими садами, но и попробовать блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.

Одна из локаций фестиваля находится у станции метро «Площадь Революции». На этом пространстве, по замыслу авторов, должен появиться настоящий русский лес с березами, соснами и елями. В свою очередь рестораторы предложат посетителям блюда русской кухни: борщ, пироги и блины.

Более подробно узнать о всех площадка фестиваля «Цветочный джем» можно на портале «Московские сезоны».

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