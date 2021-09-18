Онлайн-голосование в Москве проходит в штатном режиме

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Электронное голосование в Москве проходит в штатном режиме, без очередей и сбоев. Система готова к атакам со стороны. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

— Нет ни одного аннулирования и сбоя в электронном голосовании, — заявил он.

Венедиктов добавил, что информации о новых атаках пока не поступало. Служба безопасности системы, а также технические службы общественного штаба работают и пребывают наготове.

Руководитель штаба отметил, что первые атаки на систему совпадали с первым наплывом онлайн-избирателей.

До этого Алексей Венедиктов заявил, что система онлайн-голосования в первые часы проведения выборов в Государственную думу дважды подверглась DDoS-атакам. Из-за этого фактора и большого числа избирателей система была перегружена.

По его словам, из-за технических сбоев люди по 10–15 минут ожидали загрузки сервисов для голосования. Венедиктов подчеркнул, что, если бы такие атаки не совпали с большим наплывом граждан, проблем бы не возникло.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.