Вокруг и около Кремля: сервис Russpass подготовил новый маршрут для москвичей

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил для жителей и гостей столицы новый маршрут по городу «Вокруг и около Кремля». Он проходит там, где в Средневековье располагалась граница Москвы. В процессе прогулки пользователи узнают, как город изменился за несколько столетий.

Всего маршрут проложен через восемь знаковых мест столицы.

Свое начало прогулка будет брать от центрального выставочного зала «Манеж» и продолжаться у Музея археологии.

Затем пользователям нужно будет свернуть на Варварку. Там москвичи узнают, как столица выглядела в XVI–XVII веках. Именно на этом этапе прогулки горожане увидят палаты бояр Романовых, а также пройдут мимо единственного музея в России, который рассказывает о быте патриархального московского боярства.

Позже пользователи прогуляются по Китай-городу и увидят часть древней крепостной стены, которая защищала его территорию от нападок врагов. В настоящее время постройка ограждает современный парк «Зарядье», который также представлен в маршруте.

В конце исторического путешествия горожане окажутся у стен Кремля, который станет кульминацией этой прогулки, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Цифровой туристический сервис Russpass также подготовил три новых прогулочных маршрута по музею-заповеднику «Царицыно».