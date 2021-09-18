Проверить удостоверение госинспектора по недвижимости теперь можно с помощью QR-кода

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У жителей Москвы появилась возможность проверить личность сотрудника Госинспекции по недвижимости и законность его действий с помощью QR-кода в обновленных удостоверениях. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказал глава ведомства Владислав Овчинский.

По его словам, инспекция регулярно получает обращения от россиян с просьбой подтвердить личность сотрудника ведомства. В связи с этим было принято решение упростить эту процедуру и исключить возможность проведения мероприятий теми лицами, которые не имеют на это полномочий.

Для того чтобы удостовериться в подлинности удостоверения сотрудника Госинспекции, достаточно будет просто отсканировать код на развороте. В результате этого действия пользователь окажется в разделе сайта mos.ru, где будет указан нынешний статус документа, а также информация о сотруднике службы, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Для поиска нарушений в земельно-имущественной сфере столицы начали использовать ручные лазерные сканеры. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

Теперь у всех инспекторов в Москве есть сканеры. Они работают на расстоянии до двадцати метров. Это позволяет замерять им даже самые большие помещения. Таким способом специалисты просканировали уже более 200 построек.