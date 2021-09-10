Ручные лазерные сканеры начали применять для поиска самостроев в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Для поиска нарушений в земельно-имущественной сфере столицы начали использовать ручные лазерные сканеры. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

— В рамках борьбы с самостроем специалисты Госинспекции по недвижимости в числе прочих мероприятий проводят замеры площади зданий и отдельных помещений для выявления незаконной реконструкции и самовольных построек. Сейчас при использовании ручного лазерного сканера инспектор в кратчайшие сроки получает наиболее точные показатели площади помещений и составляет необходимую документацию с минимальными погрешностями, — цитирует пресс-служба начальника ведомства Владислава Овчинского.

У всех инспекторов в Москве есть сканеры. Они работают на расстоянии до двадцати метров. Это позволяет замерять им даже самые большие помещения. Таким способом специалисты просканировали уже более 200 построек.

Существуют и более сложные наземные сканеры. Их применяют для замеров больших объектов, а потом данные обрабатывают с помощью специального программного обеспечения (ПО), передает Интерфакс.

18 августа мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем. Для выявления незаконных построек на территории города сегодня используют новые технологии. Незаконные постройки не только портят архитектурный облик города, но и опасны для окружающих.