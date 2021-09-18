«Солнца ожидать не стоит»: синоптик предупредил о похолодании в Москве

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Вся рабочая неделя в Москве начиная с 20 сентября прогнозируется очень холодной, дождливой и ветреной. В этот период погоду будет определять циклон из Европы, который придет в столицу с юго-запада. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Влияние этого циклона начнет ощущаться уже в воскресенье днем, а пик ненастья придется на понедельник. Именно этот день и будет самым холодным и дождливым на наступающей неделе. В дневные часы в столице ожидается 5–7 градусов тепла. Вероятно, что к концу недели, учитывая все количество ожидаемых осадков, месячная норма дождей в Москве будет выполнена. Сейчас это чуть больше 40 процентов. Погода прогнозируется пасмурной и ветреной, солнца ожидать не стоит. Показатели будут в пределах октябрьской нормы. Это примерно на 5 градусов ниже сентябрьской нормы, — уточнил специалист.

Достаточно теплая погода может вернуться в столицу в последних числах сентября. Об этом ранее говорила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее мнению, дневные показатели в пределах плюс 17–18 градусов могут порадовать москвичей после 25 сентября.