Минкульт РФ отказал фильму «Искушение» в прокате 

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Министерство культуры Российской Федерации отказало фильму «Искушение» режиссера Пола Верховена в выдаче прокатного удостоверения. Соответствующий документ был обнародован в субботу, 18 сентября, на сайте Минкульта.

— Отказать ООО «Капелла Фильм» в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм «Искушение», — говорится в документе.

Контроль за исполнением приказа за собой оставил первый заместитель Минкульта РФ Сергей Обрывалин.

По данным кинопрокатной компании Capella Film, картина рассказывает об Италии эпохи Возрождения. По сюжету фильма монахиня Бенедетта Карлини начинает испытывать романтические чувства к новой послушнице. Через некоторое время об их отношениях узнают за пределами паствы.

До этого, весной текущего года, фанаты раскритиковали новый фильм от Marvel. В ленте косвенно упоминается о том, что во время всех событий, происходящих в «Мстителях», на Земле жила некая инопланетная бессмертная раса со сверхспособностями. По сюжету эта раса тайно защищает планету от различных угроз. У пользователей Сети возник вопрос: «Почему они тогда не помогали уже известным супергероям, если действие происходит в одной вселенной?»