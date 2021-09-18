Более 1,5 миллиона москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более полутора миллионов жителей Москвы уже приняли участие в онлайн-голосовании на текущих выборах. Информация следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.

По последним данным сайта, на выборах по федеральному избирательному округу было получено 1 501 598 голосов. На выборах в Госдуму по одномандатному округу проголосовали 1 437 260 человек.

На выборах в Мосгордуму по обоим округам было отдано 55 523 голоса. На довыборах в столичный округ Щукино — 10 670 голосов.

Всего с помощью системы онлайн-голосования к настоящему моменту своих кандидатов уже выбрали 2 014 765 москвичей, передает РИА Новости.

Электронное голосование в Москве проходит в штатном режиме, без очередей и сбоев. Система готова к атакам со стороны. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.