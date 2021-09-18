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Жителей Москвы предупредили о четырехдневном дожде

Полина Долганова

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Жителей Москвы предупредили о четырехдневном дожде
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

С 19 по 22 сентября в столице ожидаются дожди и ветер. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили на сайте Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, за четыре дня в Москве выпадет около 37 миллиметров осадков. Такие показатели составляют 57 процентов от месячной нормы. Метеослужба оценивает вероятность такой погоды от 77 до 91 процента.

В свою очередь Гидрометцентр России объявил в столице «желтый» уровень погодной опасности. С 21:00 субботы до 21:00 вторника в Москве ожидаются проливные дожди. Порывы ветра в эти дни будут достигать 15–20 метров в секунду.

Вся рабочая неделя в Москве начиная с 20 сентября прогнозируется очень холодной, дождливой и ветреной. В этот период погоду будет определять циклон из Европы, который придет в столицу с юго-запада. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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