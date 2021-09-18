Московский специалист-телекоммуникатор проголосует на выборах онлайн из Женевы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Житель Москвы Андрей Свечников, который работает в области телекоммуникаций, сможет электронно проголосовать на выборах в Госдуму, находясь при этом в Женеве. Об этом он сообщил, в субботу, 18 сентября.

В настоящее время Свечников работает в международной швейцарской организации и живет в Женеве.

— Месяц назад я зарегистрировался на сайте mos.ru, удобно, без проблем, и вот сегодня наконец-то буду голосовать, — рассказал он.

По его словам, благодаря электронному голосованию избирательная кампания стала гораздо удобнее, потому что теперь желающим оставить свой голос не приходится тратить время на дорогу до участка. Кроме того, проголосовать сталовозможно из любой точки мира, передает слова специалиста агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции, электронно проголосовал на выборах в Госдуму.

По словам Новицкого, его опыт является подтверждением того, что современные технологии вышли на космический уровень.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.