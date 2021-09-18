Космонавт Олег Новицкий электронно проголосовал на выборах с орбиты Земли

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции, электронно проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом он рассказал в субботу, 18 сентября.

— Я, как летчик-космонавт, очень внимательно отношусь к тому, чтобы окружающие меня технологии были надежными, а онлайн-голосование — это очень надежно, от него зависит будущее нашей страны, — подчеркнул он.

По словам Новицкого, его опыт является подтверждением того, что современные технологии вышли на космический уровень, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму вечером 17 сентября.

Дистанционно свой голос также отдали глава правительства России Михаил Мишустин и политик Владимир Жириновский.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, оставил свой голос очно. Он пришел на избирательный участок, который расположен в зоне 45-й бригады специального назначения ВДВ в подмосковной Кубинке.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.