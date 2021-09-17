Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на базе бригады спецназа ВДВ в Кубинке

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на участке, который расположен в зоне 45-й бригады специального назначения ВДВ в подмосковной Кубинке. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

— Традиционно было принято в Вооруженных силах — все наши офицеры, военнослужащие, их семьи принимают самое активное участие в голосовании, — отметил министр.

Он добавил, что голосование является важной задачей для каждого гражданина России.

Он также выразил надежду, что все россияне придут на избирательные участки и оставят свои голоса.

На выходе с участка глава Минобороны пообщался со школьниками. Одному из мальчиков, который хочет стать десантником, Шойгу подарил свою фуражку. При этом министр добавил, что если мальчик будет хорошо учиться, то обязательно станет генералом, передает РИАМО.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Государственную думу в режиме онлайн. На вопрос о том, в какой именно день президент будет голосовать, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил следующее: как только глава РФ решит это для себя, об этом будут проинформированы и все остальные.

Также в пятницу российский политик Владимир Жириновский проголосовал на выборах депутатов в Государственную думу в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Свой голос он отдал с помощью планшета.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.