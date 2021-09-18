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Высокотехнологичные операции на сердце стали доступнее пациентам в Москве

Анастасия Волоснова

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Высокотехнологичные операции на сердце стали доступнее пациентам в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Поступившее в столичные клиники новое оборудование и высокая квалификация врачей позволили выполнить с начала 2021 года более 21 тысячи операций по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев.

По его словам, столичные власти делают медицину в городе более доступной. Для предоставления высокотехнологичной медпомощи в клиниках используется инновационное оборудование.

— Одно из востребованных направлений высокотехнологичной помощи в городе — сердечно-сосудистая хирургия. Мы регулярно усиливаем возможности этого направления, чтобы как можно большее количество пациентов могло получить именно высокотехнологичную помощь, — отметил Алексей Токарев.

Он уточнил, что в городе регулярно проводят сложные операции по поводу сердечно-сосудистых патологий: аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов сердца.

При этом с начала 2021 года в Москве выполнили почти 90 тысяч высокотехнологичных операций разного профиля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 11 сентября, после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы реконструкции городских поликлиник.

Он отметил, что столичные власти волновались, когда начинали реализацию данной программы. Однако отремонтированные медицинские учреждения показали, что такой проект нацелен на успешный результат.

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