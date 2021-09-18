Сергей Собянин провел пуск участка БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской»

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Россия, Москва, метро Каховская Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» в субботу, 18 сентября. Станции «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», на которых прошел технический пуск, должны сделать более комфортным транспортное обеспечение 700 тысяч человек.

Глава города отметил, что на данный момент выполнены все основные работы на участке. Однако рабочие должны в ближайшее время благоустроить прилегающие к станциям территории.

— Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций — уникальный случай в истории метрополитена, и надеюсь, что он состоится, — пояснил Сергей Собянин.

По его словам, Москва шаг за шагом движется к завершению проекта строительства БКЛ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В четверг, 16 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции от «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города.