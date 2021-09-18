Сергей Собянин провел пуск участка БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской»
Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» в субботу, 18 сентября. Станции «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская», на которых прошел технический пуск, должны сделать более комфортным транспортное обеспечение 700 тысяч человек.
Глава города отметил, что на данный момент выполнены все основные работы на участке. Однако рабочие должны в ближайшее время благоустроить прилегающие к станциям территории.
— Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций — уникальный случай в истории метрополитена, и надеюсь, что он состоится, — пояснил Сергей Собянин.
По его словам, Москва шаг за шагом движется к завершению проекта строительства БКЛ, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В четверг, 16 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что запуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции от «Аминьевская» до станции «Проспект Вернадского» значительно снизит нагрузку на действующие остановочные пункты и улично-дорожную сеть в Западном административном округе (ЗАО) города.