Путин заявил, что «Кинотавр» по праву входит в число авторитетных кинофестивалей России

Фото: Администрация президента РФ

«Кинотавр» по праву входит в число наиболее авторитетных и масштабных кинофестивалей России. Об этом в субботу, 18 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства поприветствовал участников и гостей фестиваля.

— Яркая, интересная, насыщенная программа и по-настоящему творческая атмосфера неизменно привлекают к «Кинотавру» внимание профессионального сообщества и широкой публики, — отметил Путин.

По его словам, на фестивале можно ознакомиться с фильмами разных жанров и разнообразными режиссерами и сценаристами, которые показывают миру будущее кинематографа, говорится на сайте Кремля.

Такжес 14 по 26 сентября в Москве и Московской области проходит кинофестиваль МосФильмФест. Фестивальные фильмы демонстрируются на нескольких площадках. В конкурсной программе кинофестиваля представлены полнометражные и короткометражные художественные фильмы, анимация, документальные фильмы, музыкальное видео, экспериментальные и студенческие короткометражки.