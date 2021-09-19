Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Наташа Королева шокировала мужа и своих поклонников неожиданным заявлением — у российской певицы есть внебрачная двухлетняя дочь. Об этом она призналась в эфире телеканала НТВ в программе «Секрет на миллион».

В подтверждение своих слов она показала свои фотографии с маленькой девочкой. Ее муж, танцор Сергей Глушко, также впервые узнал об этом в эфире телепередачи. Сначала он сильно удивился, но потом заявил, что в их семье появился еще один праздник.

Дело в том, что певица пожертвовала две своих яйцеклетки для другой пары. При этом имя отца ребенка она не назвала.

— Он мне позвонил 14 февраля и осчастливил. Позвонил и говорит: «Я боюсь дышать, но, кажется, получилось». У меня как-то трепетно было, потому что это, с одной стороны, противоестественно. Это взрывает мозги, — передает слова Королевой «Nation News».

У женщины, которая вынашивала ребенка, роды вышли тяжелыми. Она вынужденно отправилась из России на круизном лайнере в США. У нее чуть не случился выкидыш, а сами роды проходили нелегко. Девочка родилась здоровой и ей исполнилось уже два года.

До этого певица Наташа Королева рассказала, как отреагировала на измену своего мужа Сергея Глушко. Она отметила, что измена является личной разборкой, которую анализировали внутри пары. Весной 2021 года пара оказалась в центре скандала. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании других девушек. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге