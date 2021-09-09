«Разборки»: Наташа Королева рассказала, как отреагировала на измену Тарзана

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Наташа Королева рассказала, как отреагировала на измену своего мужа Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Об этом звезда рассказала Лере Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион».

Королева отметила, что измена является личной разборкой, которую анализировали внутри пары.

— Как супруга, я имею право дать ему по морде, но это наши разборки. Мы поняли, что если потеряем друг друга, то мы не сможем жить, — призналась Наташа Королева на шоу.

Весной этого года оказалась в центре скандала. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании других девушек. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Это далеко не первый раз, когда Тарзан получает негатив в свою сторону от пользователей Сети. Недавно он записал видеообращение к своим подписчикам, которые часто высказывают в его адрес бестактные замечания.

Королева также нередко становится объектом недовольства поклонников. Так, например, недавно их разочаровала ее внешность без фильтров, о чем они и поспешили написать в комментариях.