«Разборки»: Наташа Королева рассказала, как отреагировала на измену Тарзана
Певица Наташа Королева рассказала, как отреагировала на измену своего мужа Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Об этом звезда рассказала Лере Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион».
Королева отметила, что измена является личной разборкой, которую анализировали внутри пары.
— Как супруга, я имею право дать ему по морде, но это наши разборки. Мы поняли, что если потеряем друг друга, то мы не сможем жить, — призналась Наташа Королева на шоу.
Весной этого года оказалась в центре скандала. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании других девушек. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.
Это далеко не первый раз, когда Тарзан получает негатив в свою сторону от пользователей Сети. Недавно он записал видеообращение к своим подписчикам, которые часто высказывают в его адрес бестактные замечания.
Королева также нередко становится объектом недовольства поклонников. Так, например, недавно их разочаровала ее внешность без фильтров, о чем они и поспешили написать в комментариях.