Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Пиявка сзади»: поклонники Королевой жестко раскритиковали Тарзана

Виктория Непомнищева

Общество
«Пиявка сзади»: поклонники Королевой жестко раскритиковали Тарзана
Фото: Instagram / koroleva__star

Певица Наташа Королева побывала на дне рождения композитора и продюсера Игоря Крутого. На праздновании она сняла видео со своим супругом Александром Глушко, более известным как Тарзан.

На кадрах Королева с широкой улыбкой танцует под живое исполнение песни «Понарошку», музыку к которой написал именинник. Для выхода в свет певица выбрала тотал блэк лук — черный кружевной топ и шорты. Завершают образ дерзкие босоножки в цвет наряда на высоком каблуке и с шипами. На заднем плане в танце певицу поддерживает ее муж Тарзан. Он же, наоборот, выбрал для праздника светлый наряд — белые брюки и рубашку с синим узором.

Несмотря на то что пара выглядит на видео довольно счастливой, подписчики певицы довольно резко раскритиковали ее супруга.

«Все прекрасно, за исключением рядом товарища, который крутится»; «Зачем вот этот рядом, который бесит»; «Наташа, будь всегда одна в кадре, ты прелесть! Не надо, пожалуйста, твоего жеребца!»; «И пиявка сзади»; «И этот халявщик лезет», — написали они под публикацией.

Это далеко не первый раз, когда Тарзан получает негатив в свою сторону от пользователей Сети. Недавно он записал видеообращение к своим подписчикам, которые часто высказывают в его адрес бестактные замечания.

Королева также нередко становится объектом недовольства поклонников. Так, например, недавно их разочаровала ее внешность без фильтров, о чем они и поспешили написать в комментариях.

Кроме того, пара весной этого года оказалась в центре скандала. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании других девушек. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Читайте также:
личная жизньТарзанНаташа Королева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте