«Пиявка сзади»: поклонники Королевой жестко раскритиковали Тарзана

Фото: Instagram / koroleva__star

Певица Наташа Королева побывала на дне рождения композитора и продюсера Игоря Крутого. На праздновании она сняла видео со своим супругом Александром Глушко, более известным как Тарзан.

На кадрах Королева с широкой улыбкой танцует под живое исполнение песни «Понарошку», музыку к которой написал именинник. Для выхода в свет певица выбрала тотал блэк лук — черный кружевной топ и шорты. Завершают образ дерзкие босоножки в цвет наряда на высоком каблуке и с шипами. На заднем плане в танце певицу поддерживает ее муж Тарзан. Он же, наоборот, выбрал для праздника светлый наряд — белые брюки и рубашку с синим узором.

Несмотря на то что пара выглядит на видео довольно счастливой, подписчики певицы довольно резко раскритиковали ее супруга.

«Все прекрасно, за исключением рядом товарища, который крутится»; «Зачем вот этот рядом, который бесит»; «Наташа, будь всегда одна в кадре, ты прелесть! Не надо, пожалуйста, твоего жеребца!»; «И пиявка сзади»; «И этот халявщик лезет», — написали они под публикацией.

Это далеко не первый раз, когда Тарзан получает негатив в свою сторону от пользователей Сети. Недавно он записал видеообращение к своим подписчикам, которые часто высказывают в его адрес бестактные замечания.

Королева также нередко становится объектом недовольства поклонников. Так, например, недавно их разочаровала ее внешность без фильтров, о чем они и поспешили написать в комментариях.

Кроме того, пара весной этого года оказалась в центре скандала. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании других девушек. Позднее танцор в своем Instagram опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.