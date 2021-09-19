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Врачи сообщили о массовом заражении детей по всему миру малоизвестным вирусом

Михаил Алимов

В мире
Врачи сообщили о массовом заражении детей по всему миру малоизвестным вирусом
Фото: pixabay.com

В США, Великобритании, Швейцарии и Японии дети начали заболевать малоизученным респираторно-синцитиальным вирусом. Он вызывает заболевания дыхательных путей, передает BBC.

Врачи из этих стран сообщили, что из-за пандемии COVID-19 у маленьких пациентов стал хуже работать иммунитет — из-за введенных эпидемиологических мер он не может нормально вырабатываться против других вирусов и они начинают заболевать.

Первые случаи заболевания новым вирусом были еще в апреле. По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, отделения интенсивной терапии были переполнены детьми с симптомами этого вируса, сообщает «Газета.ru».

— Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что больных будет так много, — резюмировал врач из Университетской клиники Цюриха в Швейцарии Кристоф Бергер.

До этого основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что рост заболеваемости коронавирусом осенью произойдет из-за его рециркуляции между детьми в образовательных учреждениях. Дети в свою очередь принесут вирус домой и заразят семьи.

16 сентября врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о причинах и способах лечения сухого кашля у детей. Он отметил, что обычно кашель — это реакция организма ребенка на параметры воздуха.

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