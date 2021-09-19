Эксперт перечислил средства самообороны, которые можно возить в машине

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Без особых мер предосторожности автомобилисты могут возить в машинах газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства. В большинстве случаев доступны и другие средства самообороны — ножи, а также резиновые и телескопические дубинки. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

— Закон «Об оружии» запрещает ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. По логике оно может быть применено, например, при защите собственного дома, но носить и возить для самообороны такое оружие нельзя. В машине оно может находиться при наличии соответствующего разрешения только при перевозке или транспортировке, при этом в сложенном состоянии, без патронов в магазине или стволе, — рассказал он агентству «Прайм».

По словам эксперта, травматический пистолет носить можно — но если он находится в кобуре на человеке. В машине оружие должно храниться без патронов и в чехле. Тоже самое касается газовых пистолетов и револьверов.

Газовые баллончики и отечественные электрошоковые устройства с разрешенными выходными параметрами могут находиться в транспорте без ограничений.

— Импортные электрошокеры или изделия кустарного производства в случае обнаружения могут повлечь за собой административные штрафы, — предупредил Миронов.

Ножи и дубинки в большинстве случаев вопросов не вызовут, но правоохранители могут отнести их к категории холодного оружия или спецсредств.

При ношении оружия всегда важно помнить об ответственности, уверен эксперт.

До этого автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о пяти главных плюсах механической коробки передач. Это повышенный контроль автомобиля, экономия топлива, более уверенное поведение на бездорожье, дешевизна и простота в обслуживании.