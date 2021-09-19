Эксперт рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце января 2022 года. Об этом свидетельствует средняя продолжительность вспышек болезни, заявил в воскресенье, 19 сентября, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель, — рассказал он ТАСС.

Таким образом, если волна начнется в конце октября или ноябре, то в январе заболеваемость должна пойти на спад — из-за новогодних праздников и уменьшения социальных контактов.

Исаев отметил, что в регионах России наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом.

— Третья волна переходит в четвертую в регионах. В Москве ситуация с коронавирусом, по нашим оценкам, более спокойная, — заявил он.

По словам эксперта, ситуация может ухудшиться с появлением в России уже шестого штамма болезни под названием «мю». Существует предположение, что этот штамм может обходить антитела, полученные в ходе вакцинации. Исаев заявил, что появление такого штамма в состоянии усилить четвертую волну пандемии. В России она наступит не раньше октября, считает он.

До этого Исаев заявил, что рост заболеваемости коронавирусом произойдет из-за его рециркуляции между детьми в образовательных учреждениях. Дети в свою очередь принесут вирус домой и заразят семьи. Эксперт призвал больше внимания уделять своему самочувствию. Если есть хоть малейшие признаки его ухудшения, стоит дистанцироваться от коллег, чтобы не заразить их.