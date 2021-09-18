Эксперт сообщил из-за чего произойдет рост заболеваемости коронавирусом осенью

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Рост заболеваемости коронавирусом произойдет из-за его рециркуляции между детьми в образовательных учреждениях. Дети, в свою очередь, принесут вирус домой и заразят семьи. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— А школы — это основной источник плотных контактов: в классе сидит по 30 человек, все они контактируют между собой. Дети —— это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию. Коронавирус будет циркулировать среди детей, и они будут из школы приносить его в семьи, — рассказал он ТАСС.

Эксперт призвал больше внимания уделять своему самочувствию. Если есть хоть малейшие признаки его ухудшения, стоит дистанцироваться от коллег, чтобы не заразить их.

— Инфекционное заболевание - это не шутка. Первое, что нужно делать в случае появления подозрительных симптомов - изолироваться. И второе - мониторить свое состояние, регулярно сдавать анализы, если ты заболел, иначе можно запустить ситуацию, и это приведет к госпитализации и тяжелым последствиям, — резюмировал Исаев.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. В России более 700 тысяч человек находятся на лечении, а в стационарах находятся 162 тысячи россиян.

В пятницу, 10 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

В конце августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».