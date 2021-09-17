Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

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В России более 700 тысяч человек находятся на лечении от коронавируса. Об этом рассказал в пятницу, 17 сентября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. В настоящее время в стационарах находятся 162 тысячи россиян.

Мурашко уточнил, что на данный момент в РФ идет период осеннего похолодания, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса и от гриппа.

— Те люди, которые не прислушались к совету, попадают на стационарное лечение и сожалеют уже об этом, об упущенной возможности, — приводит Интерфакс слова министра.

14 сентября Михаил Мурашко сообщил, что система здравоохранения РФ готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.