Британские депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к нацбезопасности

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Британские депутаты обвинили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности страны. По их мнению, нынешнее правительство не может справиться с более чем одним кризисом за раз. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает Объединенный комитет по стратегии национальной безопасности государства.

В его докладе говорится о том, что во время пандемии Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. При появлении еще и ситуации в Афганистане, когда было необходимо обеспечить эвакуацию граждан Великобритании из страны, стало понятно, что правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно».

Эвакуация была проведена не столь эффективно, как у других государств. В Афганистане остались сотни британцев и местных жителей, помогавших Соединенному Королевству, утверждает телеканалSky News.

Премьер-министр меньше времени уделяет на заседания Совета, поэтому его эффективность падает.

— Когда два события — пандемия COVID-19 и Афганистан — продемонстрировали вновь, в каком опасном мире мы живем, вскрылась слабость структур Совета национальной безопасности, — рассказала глава комитета Маргарет Бекетт.

Она отдала должное усилиям британских военных и медиков, но их усилия не в состоянии скрыть необходимость усиления планирования в области нацбезопасности страны, передает ТАСС.

В свою очередь официальный представитель Джонсона заявил, что «основная цель правительства - обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому».

До этого сообщалось, что Джонсон назначил экс-министра по международной торговле Великобритании Лиз Трасс на пост главы МИД. Трасс сменила на этом посту Доминика Рааба. Он, в свою очередь, стал вице-премьером, министром юстиции и лордом казначейства.

Рааб подвергся критике из-за отпуска, в который бывший дипломат поехал в разгар военного кризиса в Афганистане. Он поручил переговоры с афганским коллегой об эвакуации местных переводчиков своему помощнику. Сам Рааб в это время отдыхал в пятизвездочном отеле на Крите, а на службу он вернулся только 16 августа.