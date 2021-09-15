Борис Джонсон назначил Лиз Трасс новой главой МИД Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил экс-министра по международной торговле Великобритании Лиз Трасс на пост главы МИД. Об этом сообщили в правительстве страны.

— Элизабет Трасс назначена на должность министра иностранных дел и международного развития. Она останется министром по делам женщин и равноправия, — говорится в сообщении.

Трасс сменила на этом посту Доминика Рааба. Он, в свою очередь, стал вице-премьером, министром юстиции и лордом казначейства, отмечается на странице Даунинг-стрит в Twitter.

Рааб подвергся критике из-за отпуска, в который бывший дипломат поехал в разгар военного кризиса в Афганистане. Он поручил переговоры с афганским коллегой об эвакуации местных переводчиков своему помощнику.

Сам Рааб в это время отдыхал в пятизвездочном отеле на Крите, а на службу он вернулся только 16 августа, отмечает The Independent.

18 июня в Минобороны Великобритании сообщили, что Джонсон может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите, если Москва перестанет вести «злонамеренную деятельность» в отношении Лондона.

Премьер-министр открыт ко встрече, если это приведет к нормализации отношений с Россией, уточнили в ведомстве. Однако Путину будет необходимо проявить «признаки изменений», отметили там.