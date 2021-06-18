Минобороны Великобритании допустило возможность проведения саммита Джонсона и Путина

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Премьер Великобритании Борис Джонсон может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите, если Москва перестанет вести «злонамеренную деятельность» в отношении Лондона. Об этом рассказал в пятницу, 18 июня, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, Борис Джонсон открыт ко встрече, если это приведет к нормализации отношений с Россией. Однако Путину будет необходимо проявить «признаки изменений», отметил Уоллес.

— Мы, к сожалению, все еще видим злонамеренную деятельность. Но, я думаю, мы будем судить о президенте Путине по его действиям, — подчеркнул Уоллес.

Он выразил надежду на то, что Москва желает улучшить отношения с Лондоном. Глава Минобороны уточнил, что не хочет видеть разногласия России с Западом, так как это не входит ни в чьи интересы.

Кроме того, Уоллес назвал «позитивным началом» встречу президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве в среду, 16 июня. По его мнению, саммит может послужить началом в улучшении отношений с Россией, сообщает телеканал Sky News.