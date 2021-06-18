Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минобороны Великобритании допустило возможность проведения саммита Джонсона и Путина
Фото: flickr/number10gov

Минобороны Великобритании допустило возможность проведения саммита Джонсона и Путина

Анастасия Волоснова

Политика

Премьер Великобритании Борис Джонсон может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите, если Москва перестанет вести «злонамеренную деятельность» в отношении Лондона. Об этом рассказал в пятницу, 18 июня, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, Борис Джонсон открыт ко встрече, если это приведет к нормализации отношений с Россией. Однако Путину будет необходимо проявить «признаки изменений», отметил Уоллес.

— Мы, к сожалению, все еще видим злонамеренную деятельность. Но, я думаю, мы будем судить о президенте Путине по его действиям, — подчеркнул Уоллес.

Он выразил надежду на то, что Москва желает улучшить отношения с Лондоном. Глава Минобороны уточнил, что не хочет видеть разногласия России с Западом, так как это не входит ни в чьи интересы.

Кроме того, Уоллес назвал «позитивным началом» встречу президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве в среду, 16 июня. По его мнению, саммит может послужить началом в улучшении отношений с Россией, сообщает телеканал Sky News.

Читайте также:
переговорыВладимир ПутинБорис Джонсон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте