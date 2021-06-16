Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Первый разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который проходил в узком составе за закрытыми дверями, закончился. Об этом в среду, 16 июня, журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Переговоры в узком составе закончились, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В ходе первой беседы президентов сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской.

Перед саммитом лидеры стран обменялись рукопожатиями и сфотографировались перед входом на виллу Ла Гранж с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером проходят в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.