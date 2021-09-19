В Раде заявили, что Украина «подставилась» из-за отсутствия газового контракта с Россией

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Украина оказалась в невыгодном положении из-за отсутствия прямого газового контракта с «Газпромом». В Европе рыночные цены на голубое топливо продолжают оставаться рекордно высокими. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

— Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа, — рассказал он в эфире телеканала «Первый независимый».

Депутат сообщил, что стране, вероятно, придется договариваться о прямом контракте. Потому что к этому Украину «подтолкнет жизнь».

Кроме того, в стране ожидаются проблемы с генерацией электроэнергии.

— Потому что не хватает трех миллионов тонн угля, и нам придется просить электроэнергию знаете у кого?, — передает его риторический вопрос РИА Новости.

До этого бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявил, что Украина — единственная европейская страна, которая отказалась от долгосрочного контракта на закупку российского газа. Она вынуждена покупать его по рыночной цене, которая приближается к 1000 долларов за тысячу кубометров. По словам Суслова, проблемы Украины в энергетической сфере возникли из-за низкой компетентности правительства и руководства «Нафтогаза».

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газ якобы является «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.