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Украина — единственная европейская страна, которая отказалась от долгосрочного контракта на закупку российского газа. Она вынуждена покупать его по рыночной цене, которая приближается к 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

— Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?», — рассказал он в эфире телеканала «Первый независимый».

По словам Суслова, проблемы Украины в энергетической сфере возникли из-за низкой компетентности правительства и руководства «Нафтогаза».

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский газ якобы является «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжить транзит газа через территорию Украины. Она назвала этот вопрос «чисто коммерческим» и добавила, что он зависит от многих факторов, включая объемы закупок Европы в будущем.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна готова будет продолжать транзит газа через Украину, если это будет экономически целесообразно и выгодно, несмотря на крики «Караул!» из Киева.

15 сентября глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина готова продлить контракт с «Газпромом» на транзит сырья.