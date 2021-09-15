На Украине заявили о готовности продлить транзитный контракт с Газпромом

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Украина готова продлить контракт с Газпромом на транзит сырья. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в среду, 15 сентября.

— Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит... будет сохранен, — рассказал руководитель компании.

Продление срока действия договора, по его словам, не дает достаточных гарантий для сохранения прокачки через Украину. Для этого в первую очередь необходимы контракты с европейскими компаниями, приводит слова Витренко РИА Новости.

9 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжить транзит газа через территорию Украины. Она назвала этот вопрос «чисто коммерческим» и добавила, что он зависит от многих факторов, включая объемы закупок Европы в будущем.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна готова будет продолжать транзит газа через Украину, если это будет экономически целесообразно и выгодно, несмотря на крики «Караул!» из Киева.

Песков также уточнил, что кто-то вряд ли будет прислушиваться к «воплям» о якобы опасности газопровода «Северный поток — 2» на фоне нынешних цен на газ. Он является гарантированным по объемам, ритмичности и цене, несмотря на наличие «зеленых» процессов, подчеркнул пресс-секретарь.