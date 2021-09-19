Глава ДНР обвинил Украину в минировании больницы, поезда и нескольких инфоцентров

Фото: официальная страница Дениса Пушилина в Facebook / @d090581

Украина заминировала поезд, больницу и десяток инфоцентров. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— В правоохранительные органы поступила информация о минировании одного из поездов, доставляющих людей в Ростовскую область, больницы и десятка инфоцентров, также сообщалось о подготовке теракта на КПП «Мариновка», — передает его слова Telegram-канал «Типичный Донецк».

Пушилин отметил, что таким образом Украина пытается помешать жителям ДНР проголосовать на выборах в Госдуму РФ.

До этого сообщалось, что Пушилин и руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства.

Республики планируют координировать усилия и обмениваться опытом в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования. Они также условились синхронизировать законодательство в данных сферах.

Пушилин и Пасечник в ближайшее время намерены подписать договор о едином таможенном пространстве. В течение трех лет в республиках планируется увеличить среднюю зарплату до 35 тысяч рублей, а среднюю пенсию — до 13,8 тысячи рублей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.