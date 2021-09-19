Глава ДНР обвинил Украину в минировании больницы, поезда и нескольких инфоцентров

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Украина заминировала поезд, больницу и десяток инфоцентров. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
— В правоохранительные органы поступила информация о минировании одного из поездов, доставляющих людей в Ростовскую область, больницы и десятка инфоцентров, также сообщалось о подготовке теракта на КПП «Мариновка», — передает его слова Telegram-канал «Типичный Донецк».
Пушилин отметил, что таким образом Украина пытается помешать жителям ДНР проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
До этого сообщалось, что Пушилин и руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства.
Республики планируют координировать усилия и обмениваться опытом в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования. Они также условились синхронизировать законодательство в данных сферах.
Пушилин и Пасечник в ближайшее время намерены подписать договор о едином таможенном пространстве. В течение трех лет в республиках планируется увеличить среднюю зарплату до 35 тысяч рублей, а среднюю пенсию — до 13,8 тысячи рублей.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО