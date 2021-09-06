ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства. Это следует из декларации по итогам их встречи в понедельник, 6 сентября.

— Донецкая народная республика и Луганская народная республика... провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях, — говорится в документе.

Республики планируют координировать усилия и обмениваться опытом в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования. Они также условились синхронизировать законодательство в данных сферах.

Пушилин и Пасечник в ближайшее время намерены подписать договор о едином таможенном пространстве. В течение трех лет в республиках планируется увеличить среднюю зарплату до 35 тысяч рублей, а среднюю пенсию — до 13,8 тысячи рублей.

Размеры пенсий и социальных пособий, таким образом, ДНР и ЛНР планируют увеличить до сопоставимого уровня с Ростовской областью. Новые меры поддержки предпринимательской среды в республиках Донбасса призваны создать 70 тысяч дополнительных рабочих мест.

Планы также предусматривают введение программы выдачи жилищных сертификатов с 2022 года. Главы республик также планируют развивать систему здравоохранения, транспортные сети и дорожное хозяйство, отмечает Донецкое агентство новостей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.