ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и руководитель Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства. Это следует из декларации по итогам их встречи в понедельник, 6 сентября.
— Донецкая народная республика и Луганская народная республика... провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях, — говорится в документе.
Республики планируют координировать усилия и обмениваться опытом в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования. Они также условились синхронизировать законодательство в данных сферах.
Пушилин и Пасечник в ближайшее время намерены подписать договор о едином таможенном пространстве. В течение трех лет в республиках планируется увеличить среднюю зарплату до 35 тысяч рублей, а среднюю пенсию — до 13,8 тысячи рублей.
Размеры пенсий и социальных пособий, таким образом, ДНР и ЛНР планируют увеличить до сопоставимого уровня с Ростовской областью. Новые меры поддержки предпринимательской среды в республиках Донбасса призваны создать 70 тысяч дополнительных рабочих мест.
Планы также предусматривают введение программы выдачи жилищных сертификатов с 2022 года. Главы республик также планируют развивать систему здравоохранения, транспортные сети и дорожное хозяйство, отмечает Донецкое агентство новостей.
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО