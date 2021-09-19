Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с бензовозом на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 21-й километр Карта всех событий

На 21-м километре Московской кольцевой автодороге (МКАД) на юге столицы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пять получили травмы. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Авария произошла в 3:35 на внутренней стороне МКАД. Водитель бензовоза «Даф» врезался в стоящий КамАЗ. От удара грузовик по инерции наехал на дорожных рабочих, убирающих проезжую часть.

— В результате ДТП водитель автомобиля «ДАФ» от полученных травм скончался на месте, пять пешеходов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждения, — говорится в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось об аварии на Кутузовском проспекте, из-за которой оказались перекрыты четыре полосы движения в сторону области.