Народный календарь. Что нужно съесть 20 сентября, чтобы быть здоровым и сильным

Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

20 сентября Православная церковь почитает память мученика Созонта и преподобного Луки Глубокореченского. Чтобы быть здоровым и сильным, в этот день нужно обязательно съесть лук.

Если вечером в дом последним войдет мужчина, то весь год домочадцы не будут болеть. Давать или брать взаймы деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.

Девочкам нельзя 20 сентября дарить куклы, иначе в замужестве они будут бесплодными. Не стоит в этот день идти свататься, потому что исход дела будет неудачным.

Приметы погоды:

Журавли высоко и медленно летят — к холодной и дождливой осени.

Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней.

Праздники:

День рекрутера в России

Каким бы непривычным не было слово «рекрутер» (англ. recruitment — подбор кадров, набор персонала), День рекрутера неофициально отмечают в России уже 20 лет.

В 1991 году в газете «Известия» появилась статья о деятельности американского HR-агентства. Тогда автор статьи впервые использовал слово «рекрутер», рассказав о методах подбора специалистов в одном из крупных американских кадровых агентств.

Стоит заметить, что на сегодняшний день пока ни один государственный вуз не готовит рекрутеров. Такой профессии, как специалист по поиску и подбору персонала, еще нет в реестрах Минтруда РФ. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что кадровая индустрия в России работает, конкурентоспособна и приносит значительные результаты.

День спонтанных чаепитий

Осенний переход от жаркого отпускного лета к зимней спячке многим дается непросто и даже тяжело.

В честь праздника нужно обязательно устроить чайную церемонию в каком-нибудь необычном месте: на балконе, в саду или на крыше (только обязательно с соблюдением техники безопасности) и пригласить на нее случайного прохожего, соседа по лестничной клетке или позвать друзей. Главное, уйти от классических правил посиделок на кухне и сделать акцент на внезапность мероприятия.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 20 сентября, чтобы быть здоровым и сильным

События:

Фердинанд Магеллан отправился в кругосветное путешествие

20 сентября 1519 года мореплаватель Фердинанд Магеллан отбыл из порта Санлукар во главе флотилии из пяти судов («Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория») по направлению к Рио-де-Жанейро. Он, как и Колумб, был сторонником идеи, что Земля круглая, следовательно, путешествие на запад приведет на восток.

Путешествие становилось все более трудным, на кораблях начались голод и цинга, многие умирали. Пересекая океан, они прошли более 17 000 км. Магеллан ежедневно вел наблюдения и составлял карту.

Путешествие Магеллана считается одним из величайших событий XVI века: отправившиеся на запад экспедиции, вернулись обратно с востока и доказали таким образом, что Земля имеет форму шара; впервые европейцы пересекли самый большой из океанов — Тихий, открыв проход из Атлантики. Кроме того, экспедиция выяснила, что большую часть поверхности земли занимает не суша, как думали Колумб и его современники, а океаны. Именем Магеллана названы два звездных скопления (Большие и Малые Магеллановы облака) и пролив.

В России учреждены министерства вместо коллегий

20 сентября 1802 года в России на основании Манифеста Александра I «Об учреждении министерств» вместо существовавших ранее коллегий были образованы 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и внутренних дел. Каждое министерство получило «Наказ», т.е. положение, которым определялись его задачи. Самым большим и многопрофильным стало Министерство внутренних дел.

В Петербурге открыта первая в России консерватория

По инициативе А.Г. Рубинштейна — выдающегося пианиста, композитора и общественного деятеля, и при попечительстве великой княгини Елены Павловны на базе классов Русского музыкального общества 20 сентября 1862 года состоялось открытие Санкт-Петербургской государственной консерватории, которая стала первым в России высшим музыкальным учебным заведением.

Первым артистическим директором Консерватории стал Рубинштейн, которому сразу же был пожалован чин действительного статского советника. Он же стал профессором по классу фортепиано.

В Новгороде открыт памятник «Тысячелетие России»

В Новгороде20 сентября 1862 года в присутствии императора Александра II с семьей и свитой торжественно был открыт памятник «Тысячелетие России» — первый монумент, посвященный российскому государству.

Закладка памятника состоялась в мае 1861 года на кремлевской площади Новгорода, между Софийским собором и зданием присутственных мест. Монумент получился внушительным. Высота 15,7 м, диаметр гранитного постамента – 9 м, высота скульптурных групп — 3,7 м.

В связи с возведением и торжественным открытием памятника в 1862 году Новгород был отремонтирован и заново замощен. Был устроен праздничный парад, торжества длились три дня.

Состоялось открытие первого Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазетт в курортном городе Канны (Франция) собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира.

Открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов, фестиваль должен был представлять альтернативу кинофестивалю Венецианскому, попавшему под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова, почетным Председателем жюри назначен Луи Люмьер (изобретатель кинематографа). И 1 сентября должно было состояться открытие, однако именно в этот день началась Вторая мировая война.

Поэтому открытие первого Каннского кинофестиваля состоялось уже после войны – 20 сентября 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов, 11 из них получили главную награду – Гран-При кинофестиваля. От СССР приз получила картина Ф. Эрмлера «Великий перелом». «Золотая пальмовая ветвь», как высшая награда фестиваля, стала присуждаться с 1955 года. На фестивале вручаются и другие призы.

Родились:

1934 — Софи Лорен (наст. имя София Виллани Шиколоне), итальянская киноактриса и певица, обладательница «Оскара», пяти премий «Золотой глобус» и других наград.

1954 — Геннадий Малахов, российский популяризатор нетрадиционных методов оздоровления, писатель, телеведущий.

1974 — Катя Лель, российская эстрадная певица, автор песен.

1988 — Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в лёгком весе (2018).

Именины отмечают: Петр, Николай, Александр, Иван, Лев, Евгений, Михаил, Степан, Василий, Макар.