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Определены победители нового розыгрыша квартир и машин среди голосующих онлайн

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Определены победители нового розыгрыша квартир и машин среди голосующих онлайн
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Второй розыгрыш призов акции #ВыбираемВместе в рамках программы «Миллион призов» прошел в Москве. В нем приняли участие избиратели, проголосовавшие дистанционным способом с 20:01 17 сентября до 20:00 18 сентября.

Среди участников электронного голосования разыграли 62,5 тысячи призов, в том числе пять однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках или отправить на благотворительность.

В общей сложности за два дня призы достались более 212 тысячам человек. Победителей выбрали случайным образом.

После 12:00 им придут СМС от DIT_MOS с сообщением о призе. Для его получения необходимо активировать уникальный код на сайте программы. Организаторы предупредили, что сообщения не содержат указаний совершить денежный перевод или ввести номер банковской карты.

Следующий розыгрыш призов состоится в прямом эфире телеканала «Москва 24» 20 сентября с 09:00 до 10:00.

За два дня в Москве более 1,7 миллиона избирателей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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