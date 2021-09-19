Более 1,7 миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За два дня более 1,7 миллиона избирателей проголосовали онлайн на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

— Граждан в реестре — более двух миллионов. Проголосовали более 1,7 миллиона, — приводит значения ТАСС.

До этого руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов рассказал, что жалоб на систему электронного голосования в Москве почти нет.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.