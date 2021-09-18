Жалобы на систему онлайн-голосования в Москве практически не зафиксировали

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Жалоб на систему электронного голосования в Москве почти нет. Об этом рассказал в субботу, 18 сентября, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, одна записанная на онлайн-голосование избирательница проголосовала традиционно на участке.

— Она оставила расписку, что не будет голосовать в электронном виде, потому что мы не можем ее изъять из реестра, блокчейн не позволяет, — пояснил Венедиктов.

Он подчеркнул, что женщина проголосовала всего один раз, инцидент не был фактом двойного голосования, пишет агентство городских новостей «Москва».

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.