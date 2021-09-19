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Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии

Анастасия Колоскова

Политика
Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии
Фото: Администрация президента РФ

Рашид Темрезов переизбран главой Республики Карачаево-Черкесия. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты Народного Собрания республики в воскресенье, 19 сентября.

Все 48 присутствующих на сессии депутатов отдали свои голоса за действующего главу региона Темрезова Рашида Бориспиевича, передает 360.

Рашид Темрезов родился в 1976 году в Черкесске. Он окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент» и «финансы и кредит». Входит в Высший совет Всероссийской политической партии «Единая Россия». Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесскую Республику с 1 марта 2011 года.

В республике не проводились прямые выборы на должность главы региона. Его избирали депутаты местного парламента, а кандидатуры вносил лично президент России.

В конце августа президент РФ Владимир Путин представил список кандидатов, которые могут стать главой Карачаево-Черкесии. Всего президент представил трех кандидатов.

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