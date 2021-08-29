Путин представил кандидатов для избрания на пост главы Карачаево-Черкесии

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Президент РФ Владимир Путин представил список кандидатов, которые могут стать главой Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на парламент республики.

Всего президент представил трех кандидатов. Среди них действующий глава региона Темрезов Рашид Бориспиевич, депутат парламента Жедяев Олег Евгеньевич и депутат парламента, председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Акбаев Ренат Анзорович.

В республике не проводятся прямые выборы на должность главы региона. Его избирают депутаты местного парламента, а кандидатуры вносит лично президент России.

До этого Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

Источник: mir24.tv