«У Аллы траур»: Пугачеву раскритиковали за наряд на дне рождения у детей

Фото: instagram/maxgalkinru

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на празднике в честь дня рождения их с Галкиным детей в образе total black, за что подверглась критике со стороны пользователей Сети.

Фотографии с вечеринки в честь восьмилетия Гарри и Лизы опубликовала на своей странице в Instagram их старшая сестра Кристина Орбакайте.

Мероприятие прошло в тематике саги «Звездные войны», даже праздничный торт был украшен фигурками известных персонажей фильма.

— Нашим любимым Лизе и Гарри исполнилось 8 лет! Наша большая и дружная семья желает вам счастья! — подписала серию снимков Орбакайте.

Подписчики певицы тепло встретили публикацию и присоединились к поздравлениям, пожелав ребятишкам счастья и здоровья.

Однако нашлись и те, кто сконцентрировал внимание не на именинниках, а на их звездной маме, которая выбрала для праздника наряд черного цвета, а голову повязала черной кружевной повязкой.

«А почему мама именинников в трауре?»; «Мама в черном, не праздничный прикид»; «У Аллы траур, вся в черном на дне рождения детей», — написали фолловеры в публикации.

Некоторые россияне сомневаются в искренности чувств певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина из-за большой разницы в возрасте. Об отношениях звездной пары рассказала профессиональный психолог Ольга Дандар. Несмотря на то что Пугачева старше Галкина на 27 лет, Примадонна «не создает впечатления несчастной женщины», отметила психолог. По ее словам, певица может жалеть лишь о своих уходящих годах, но не о браке.