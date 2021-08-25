Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Заслужила»: психолог рассказала, счастлива ли Пугачева в браке с Галкиным

Анастасия Волоснова

Общество
«Заслужила»: психолог рассказала, счастлива ли Пугачева в браке с Галкиным
Фото: instagram/maxgalkinru

Некоторые россияне сомневаются в искренности чувств певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина из-за большой разницы в возрасте. Однако переживать за их отношения не стоит. Об этом рассказала профессиональный психолог Ольга Дандар.

Несмотря на то, что Пугачева старше Галкина на 27 лет, Примадонна «не создает впечатление несчастной женщины», отметила психолог. По ее словам, певица может жалеть лишь о своих уходящих годах, но не о браке.

Специалист подчеркнула, что в 72 года энергии у Пугачевой меньше, чем в 30 лет. При этом возраст не говорит о проблемах в отношениях.

— С Галкиным они пара, это факт. В браке с ним она счастлива. В ее жизни было все: слава, признание, популярность, деньги, мужчины. Она вправе делать все, что хочет. Она это вполне заслужила, — приводит портал «Дни.ру» слова Дандар.

Кроме того, Максим Галкин часто демонстрирует разные таланты своих детей. Недавно он опубликовал видео с Гарри и Лизой, на котором они готовят для родителей ужин.

До этого телеведущий опубликовал фото со своими детьми от Аллы Пугачевой. Вместе с Лизой и Гарри на снимке запечатлена и их племянница, дочь Кристины Орбакайте — Клава.

Читайте также:
психологМаксим ГалкинАлла Пугачева
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте