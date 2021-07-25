Галкин опубликовал фото Лизы и Гарри с их племянницей

Фото: instagram/maxgalkinru

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал фото со своими детьми от Аллы Пугачевой. Вместе с Лизой и Гарри на снимке запечатлена и их племянница, дочь Кристины Орбакайте — Клава.

В подписи к публикации Галкин пояснил, что дети собрались на день рождения к другу. Они одеты в стильные наряды. Лиза выбрала для похода на праздник белые штаны и кофточку и завершила образ джинсовой курткой. Гарри выбрал джинсы и клетчатую рубашку. Дочь Орбакайте также предпочла для похода на день рождения джинсовый костюм. У всех троих детей на голове аккуратные соломенные шляпки.

— Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения! — подписал фото Максим Галкин.

Поклонники звездной семьи осыпали детей комплиментами.

«Дети прекрасные! Лиза невероятно красивая»; «Сразу три солнышка»; «Красавчики! Любуюсь»; «Дай Бог здоровья вам, ребятки! Вы такие славные»; «Чудесные», — написали они.

Юморист часто демонстрирует разные таланты своих детей. Недавно он опубликовал видео с Гарри и Лизой, на котором они готовят для родителей ужин.